بلومبرغ: أنقرة ستنظر في شراء مقاتلات روسية في حال عدم حصولها على F35

أفادت وكالة "​بلومبرغ​" نقلا عن مصادر تركية أن "​أنقرة​ ستنظر في إمكانية شراء طائرات حربية روسية في حال عدم حصولها على مقاتلات "إف-35" الأميركية".

ونقلت الوكالة عن مصادرها أنه "في حال إقصاء ​تركيا​ من برنامج إف-35، فإنها ستبحث عن بدائل بما فيها مقاتلات ​روسيا​، ريثما تشتغل بتصميم طائرات حربية و​صواريخ​ باليستية محلية الصنع".

وأشار مسؤولون أتراك لـ "بلومبرغ" إلى أن أنقرة تعتبر منظومات "إس-400" الروسية أفضل من بديلتها الأميركية "باتريوت"، وترى أن ​الصواريخ​ الروسية قادرة على حماية عاصمة البلاد ومدينة ​اسطنبول​. وأضاف المسؤولون أن تركيا، في انتظار ​عقوبات​ ​واشنطن​ المحتملة، اشترت قطع غيار للمعدات العسكرية الأميركية التي تستخدمها ​القوات المسلحة التركية​.

وكان ​البنتاغون​ أعلن أن "تركيا لن تحصل على مقاتلات "إف-35" الأميركية من الجيل الخامس، في حال استكمالها الصفقة المبرمة مع روسيا بخصوص اقتناء منظومات الصواريخ "إس-400" المضادة للجو".

وتلوح ​الولايات المتحدة​ بفرض عقوبات على تركيا في حال عدم تخليها عن شراء منظومات "إس-400"، التي يمكن لروسيا أن تستخدمها، للحصول على معلومات عن مقاتلة "إف-35" المستحدثة.