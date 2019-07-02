بلومبرغ: أنقرة ستنظر في شراء مقاتلات روسية في حال عدم حصولها على F35

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر تركية أن "أنقرة ستنظر في إمكانية شراء طائرات حربية روسية في حال عدم حصولها على مقاتلات "إف-35" الأميركية".
ونقلت الوكالة عن مصادرها أنه "في حال إقصاء تركيا من برنامج إف-35، فإنها ستبحث عن بدائل بما فيها مقاتلات روسيا، ريثما تشتغل بتصميم طائرات حربية وصواريخ باليستية محلية الصنع".
وأشار مسؤولون أتراك لـ "بلومبرغ" إلى أن أنقرة تعتبر منظومات "إس-400" الروسية أفضل من بديلتها الأميركية "باتريوت"، وترى أن الصواريخ الروسية قادرة على حماية عاصمة البلاد ومدينة اسطنبول. وأضاف المسؤولون أن تركيا، في انتظار عقوبات واشنطن المحتملة، اشترت قطع غيار للمعدات العسكرية الأميركية التي تستخدمها القوات المسلحة التركية.
وكان البنتاغون أعلن أن "تركيا لن تحصل على مقاتلات "إف-35" الأميركية من الجيل الخامس، في حال استكمالها الصفقة المبرمة مع روسيا بخصوص اقتناء منظومات الصواريخ "إس-400" المضادة للجو".
وتلوح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا في حال عدم تخليها عن شراء منظومات "إس-400"، التي يمكن لروسيا أن تستخدمها، للحصول على معلومات عن مقاتلة "إف-35" المستحدثة.
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