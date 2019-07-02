البيت الأبيض: ترامب يبحث مع ماكرون تجاوز إيران سقفها من مخزون اليورانيوم

أعلن ​البيت الأبيض​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بحث مع نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، هاتفيا، تجاوز ​إيران​ الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب ​الاتفاق النووي​".

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