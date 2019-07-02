شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف تطوير قطاعات وزارة الثقافة..توصيات برلمانية بزيادة مخصصاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد كبير من التوصيات التى تضمنها تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار فى البرلمان، فى شأن موازنة وزارة الثقافة للعام المالى المقبل، من خلال المناقشات التي دارت في اجتماعات اللجنة، وما أبداه رؤساء الهيئات والقطاعات من ملاحظات، وردود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح.

وأوصت اللجنة زيادة الاعتمادات المالية المقترحة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالباب السادس بمبلغ 444.300.000 حتى يتم مواكبة متطلبات الصرف على التعاقدات التي تم إدراجها وهي قيد التنفيذ لعدد (43) مشروع جاري تنفيذها ما بين إنشاء وإحلال وتجديد على مستوى مواقع الهيئة، واستكمال جميع المشروعات المفتوحة، بالإضافة الى وجود عدد من الأراضي الصادر لها قرارات تخصيص بالمناطق المحرومة ولا تستطيع الهيئة البدء في أي إنشاءات لعدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة.

كما أوصت اللجنة بالتنسيق بين مسئولي المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) ومندوبي وزارة التخطيط لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروعات " واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر - المركز الثقافي التعليمي - مسرح المنصورة" طبقاً للأولويات وبما يتوافق مع ما حددته وزارة التخطيط من اشتراطات لتمويل المشروعات.

Advertisements

ومن ضمن التوصيات التى وردت فى التقرير، زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للباب السادس للمركز القومي لثقافة الطفل بمبلغ 14.750.000جنيه لاستكمال مشروع تطوير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وكذلك زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للباب السادس بقطاع الفنون التشكيلية بمبلغ 195.500.000جنيه لاستكمال أعمال الانشاءات بالمشروعات الاتية: متحف قيادة الثورة، متحف محمد محمود خليل وحرمه، مجمع 15 مايو، مشروع سرايا الجزيرة.

وأوصت اللجنة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للباب السادس بمكتب وزير الثقافة بمبلغ 58.000.000 جنيه لتنفيذ أعمال شبكة الانترنت واستكمال مشروع رقمنه التراث الكترونياً، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة الوطنية للصحافة في الباب السادس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات بمبلغ 13.000.000جنيه لاستكمال تجهيز الموقع العام للهيئة ومركز التدريب والمكتبة الإلكترونية، بالإضافة الى مبلغ 11 مليون جنيه لتطوير المقر الرئيسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفى آخر تقرير اللجنة، أوصت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات في الباب السادس" شراء الأصول غير المالية_ الاستثمارات" بمبلغ 68.000.000 جنيه استكمال سداد مستحقات الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي الخاصة بحفظ الأفلام الوثائقية وتجهيز قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الانترنت ونظام الفيديو كون فرانس ، وشراء الآلات والأجهزة اللازمة لحفظ أفلام التراث القومي الوثائقي للدولة ، بالإضافة الى تجديد مبنى الهيئة وطلعت حرب.، وكذلك استكمال إنشاء مجمع إعلام أبو سمبل وطنطا وأسوان ودمنهور ودمياط وسوهاج والمنصورة ومجمع إعلام الفرافرة.