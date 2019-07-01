الجزائر يتأهل بالعلامة الكاملة والسنغال في الوصافة

دك المنتخب الجزائري لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، شباك منتخب تنزانيا بثلاثية نظيفة، برسم آخر جولة من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

وحسم “ثعالب الصحراء” المباراة في شوطها الأول، بتوقيعهم لثلاثة أهداف، افتتحها إسلام سليماني، ثم أضاف زميله آدم أوناس الهدف الثاني والثالث تواليا، فيما لم يشهد الشوط الثاني للمباراة أي تغيير على نتيجتها.

ومنح هذا الفوز، منتخب الجزائر، التأهل لدور الثمن متصدرا للمجموعة برصيد 9 نقاط، ورافقه للدور ذاته السنغال الوصيف بست نقاط، بعد فوزه على كينيا بثلاثة أهداف دون رد، هذا الأخير، أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثالث بثلاث نقاط، في حين تجمد رصيده تنزانيا عند النقطة الصفر، في المركز الأخير.