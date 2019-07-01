السبسي يتعافى.. أول ظهور للرئيس التونسي بعد الأزمة -صورة

ظهر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في صورة برفقة مجموعة من الأطباء.

وقال نجل الرئيس التونسي، إن “والده غادر المستشفى العسكري، مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد 4 أيام أمضاها هناك إثر تعرضه لوعكة صحية وصفت بـ”الحادة”.

وأضاف حافظ السبسي على صفحته على فيسبوك، أن “صحة والده جيدة”، لافتا إلى أنه “سيستأنف نشاطه في غضون أيام من الآن”.

وكان الرئيس التونسي قد نقل إلى المستشفى يوم الخميس، بسبب وعكة صحية وصفتها الرئاسة التونسية بـ”الحادة”.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، يوم الجمعة الماضي، إن رئيس الجمهورية أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، واطمأن على الوضع العام بالبلاد.