الدكالي يستجيب لساكنة “المعازيز” ويُخصص سيارة إسعاف للجماعة

بعدما أطلق سكان جماعة “المعازيز”، ضواحي إقليم الخميسات، مبادرة لجمع تبرعات لشراء سيارة إسعاف، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”؛ ستخصص وزارة الصحة، أخيرا سيارتي إسعاف لكل من جماعة “المعازيز” و “مجمع الطلبة”.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن وزير الصحة استجاب لمطالب ساكنة، كل من جماعة المعازيز، و مجمع الطلبة بإقليم الخميسات، وذلك بتوفير سيارتي إسعاف من نوع “ب”، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من معاناة المرضى في التنقل بين المؤسسات الصحية بالإقليم والجهة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الجماعتين المذكورتين، كانتا مبرمجتان للإستفادة من سيارة إسعاف، في إطار ميزانية وزارة الصحة برسم سنة 2019.
ويصل عدد سكان جماعة المعازيز 16 ألف نسمة، ظلت من دون سيارة إسعاف، منذ شهور عدة، كما أن المرضى يستعينون بسيارات الأجرة، أو سيارات الإسعاف، الخاصة بالجماعات الترابية المجاورة، مثل “تيداس”، و”حودران”.
وأوردت المصادر ذاتها، أن الجماعة الترابية “المعازيز” لا تستجيب لنداءات السكان، بضرورة توفير سيارة إسعاف، أو التعجيل ببناء مركز صحي، بهدف توفير العلاج للمرضى. ويضطر سكان جماعة “المعازيز” إلى التنقل إلى المستشفى الإقليمي للخميسات من أجل العلاج.
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