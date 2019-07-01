تونس: السبسي يغادر المستشفى إثر تعافيه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الإثنين، في بيان مقتضب، تعافي الرئيس، الباجي قايد السبسي، ومغادرته المستشفى العسكري بتونس، في اتجاه مقر إقامته بقرطاج، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتقدم السبسي "بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته" وفق ما جاء في البيان.

وأعلن نجل السبسي، في وقت سابق، الإثنين، في تدوينة عبر صفحته بـ"فيسبوك" أن "الرئيس غادر المستشفى العسكري هذا المساء، وضعه الصحي عادي، وإن شاء الله في الأيام المقبلة يعود إلى نشاطه"، داعيا إلى "استخلاص العبرة من كل ما وقع و كل ما تعرضنا إليه في هذه الأيام الأخيرة من خلال كل الأحداث سواء العمليات الإرهابية الجبانة التي استهدفت قوات الأمن بالتزامن مع الوعكة الصحية التي تعرض لها الرئيس في نفس اليوم".

واعتبر حافظ أنه "بعد كل هذه الأحداث، أصبح أمام التونسيين فرصة من جديد لتجاوز جميع الخلافات السياسية مع جميع الأطراف ولمصلحة هذه البلاد".

والخميس، قال بيان صادر عن الرئاسة إن السبسي تعرض إلى "وعكة صحيّة حادة"، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، وراجت حينها شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات أجنبية، تفيد بوفاة السبسي، وهو ما نفته الرئاسة.