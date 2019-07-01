شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب في إيران يتجاوز حدود الخطة المشتركة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:30 مساءً, 1 يوليو 2019 م المناطق _ وكالات أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تحققت اليوم من أن إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب في إيران يتجاوز 300 كيلوغرام، وهي النسبة المحددة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي.

وأبلغ المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو، مجلس محافظي الوكالة أن 300 كيلوغرام من اليورانيوم هذه مخصبة بنسبة تصل إلى 3.67 في المئة، أو ما يعادلها في أشكال كيميائية مختلفة.

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