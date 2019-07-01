شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يغادر المستشفى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:55 مساءً, 1 يوليو 2019 م المناطق _ تونس غادر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي المستشفى بعد تماثله للشفاء بعد خمسة أيام من العلاج.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن الرئيس قايد السبسي غادر اليوم إلى مقر إقامته بقرطاج بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه.

وكان الرئيس التونسي قد أدخل المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية يوم الخميس الماضي إثر وعكة صحية حادة ألمت به.

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