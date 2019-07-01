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رئيس الوزراء اليمني يترأس اجتماعًا بين وفد البنك الدولي والوزارات والجهات الحكومية المعنية

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:50 مساءً, 1 يوليو 2019 م

المناطق _ عدن

ترأّس رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم اجتماعًا بين وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن ونائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج وعدد من الجهات والوزارات الاقتصادية والخدمية المعنية اليمنية.
ونوقشت خلال الاجتماع جوانب التعاون المشترك والمشروعات والأنشطة الإنمائية التي ينفّذها البنك الدولي في اليمن خلال المرحلة الراهنة وجوانب الدعم والمساندة التي يمكن أن يقدّمها خلال العامين المقبلين عبر إستراتيجية المشاركة القُطرية الجديدة دعمًا لجهود الحكومة في إدارة عجلة التنمية واستعادة التعافي الاقتصادي.
من جهته أكد وفد البنك الدولي أنّ هذه الزيارة تأتي للتأكيد على استمرار دعم البنك الدولي لليمن والتعامل المباشر مع الحكومة الشرعية، مشيرًا إلى أنّ البنك اعتمد حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار، وسيعمل على تنفيذ مشروعات إستراتيجية في مختلف المناطق اليمنية بالشراكة مع الحكومة.

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