مقتل عشرات الحوثيين بمعارك مع الجيش اليمني في 3 محافظات

سقط عشرات الحوثيين بين قتلى وأسرى، الإثنين، في عمليات نوعية للقوات اليمنية والتحالف العربي بمحافظات تعز وصعدة والحديدة.



وذكر بيان لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات مشتركة من ألوية العمالقة والمقاومة الجنوبية، أحكمت قبضتها على مفرق "شوكان" ومواقع تمركز الحوثيين في "المدينة" و"تصعان" وجبل "الفراشة" والتلال المحيطة بقرية "الهويدة" في مديرية ماوية شرقي تعز جنوبي البلاد.

وحسب الدفاع، فإن معارك عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، وأسر 15 آخرين، وذلك بعد توغل ناجح للقوات المشتركة في جبهة "الأزارق" بمحافظة الضالع الحدودية مع تعز.

غارات مكثفة في كتاف

وفي معقل الانقلابيين، دكت مقاتلات التحالف العربي بعدد من الغارات، أهدافاً عسكرية حوثية في مناطق متفرقة شرقي محافظة صعدة، وذلك بعد ساعات من اجتماع قيادات بالجيش اليمني والتحالف لمناقشة الموقف العسكري في مديرية كتاف.

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وقال بيان للمركز الإعلامي لمحور كتاف بصعدة إن اجتماعاً مشتركاً ضم من الجانب اليمني اللواء رداد الهاشمي ومعه عدد من القيادات العسكرية، ومن التحالف العربي، اللواء محمد حامد والعميد الركن موسى بن طاهر البلوي، عقد لتقييم مسرح عمليات القتال واستكمال تطهير المديرية وإعلانها محررة بالكامل.

وأشار البيان، الذي وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، إلى أن مقاتلات التحالف شنت بعد ساعات من عقد الاجتماع، سلسلة غارات حققت إصابات دقيقة بتجمع لعناصر حوثية في جبل "الطير" وآلية وتجمع في "وادي الحرماء" وأهداف أخرى في بلدة "الفحلوين" على تخوم مركز كتاف، بعد رصد استخباراتي دقيق لأماكن الاستهداف.

هجمات انتحارية بالحديدة

وفي سياق الخروقات الإنسانية، قالت القوات المشتركة في بيان، إن العشرات من عناصر المليشيا الحوثية قتلوا خلال عملية انتحاري للتوغل صوب الأحياء السكنية المحررة بشارع الـ50 شرقي مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح البيان أن عشرات الجثث لا تزال متناثرة في خطوط التماس، كما تم تدمير عدد من التحصينات والأنفاق المستحدثة بالتزامن مع تحشيدات حوثية تضمنت عشرات المقاتلين ترافقهم آليات نوعية.

وأحبطت قوات العمالقة هجوماً ومحاولة التفاف لمليشيا الحوثي بالتقدم من قرية بني مغاري باتجاه جنوب وشمال القرى المكتضة بالسكان في محيط مدينة حيس جنوباً، وفق بيان صحفي لها.

ووصف بيان ألوية العمالقة اتفاق ستوكهولم بـ"شبه ميت" وأن تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، لن تعود بالنفع أكثر من تقديم فرص لمليشيا إرهابية تستثمر وقف إطلاق النار بالإعداد لعمليات ضد دول الجوار وخطوط الملاحة الدولية.