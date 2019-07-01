المسماري: تركيا أصبحت ملاذا آمنا لإرهابيي ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، الإثنين، أن تركيا أصبحت ملاذا آمنا لإرهابيي ليبيا ، وتشكل خطراً على الأمن القومي العربي بصفة عامة وليبيا بصورة خاصة.

كما أعلن المسماري قيام قوات الجيش بشن غارات جوية استهدفت 30 هدفاً للمليشيات الإرهابية وتم تدميرها بشكل مباشر.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن غرفة العمليات الجوية ستبدأ سلسلة غارات في محيط العاصمة طرابلس، مناشداً الليبيين بالابتعاد عن تجمعات الإرهابيين بطرابلس.

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وأضاف:" هناك 2000 شاب ليبي في سجون طرابلس يتم تعذيبهم من قبل المليشيات بتهمة دعم القوات المسلحة".

ويخوض الجيش الليبي معارك طاحنة في تخوم طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، لتطهير العاصمة من المليشيات الإرهابية.



ويسطر الجيش الليبي على نحو 7 محاور للعاصمة، إضافة لتحقيق تقدمات إلى داخل العاصمة، ولكن بخطوات بطيئة؛ حرصاً منه على حياة المدنيين الذين تستهدفهم المليشيات بالطائرات والصواريخ.