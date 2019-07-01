القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، اليوم الإثنين الـ 1 من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تبرز جرائم الطيران التركي في ترهونة الليبية، وموسم الحج.. استعدادات سعودية وإشادة دولية ومؤامرات قطرية، وألمانيا وفرنسا تطالبان بحظر "يورو فتوى" للقرضاوي، ومسؤول أمريكي سابق: العقوبات ضد إيران أفضل من الحل العسكري، وخبيران يكشفان وجهة فلول داعش، وأمل القبيسي تحذر من إرهاب الحوثي وتهديدات الملاحة.
أما في الاقتصاد فتطالعون: صعود قوي للدولار واليوان بفعل هدوء التوتر التجاري، إيران تتخبط وتنتقد أوبك.. هبوط صادرات النفط يصيبها بالفزع، بنك التسويات الدولية: تركيا أسوأ نموذج لاستقلالية المصارف المركزية.
وإلى الملاعب تجدون :أتلتيكو مدريد يقرب رودريجيز للدوري الإيطالي
وفي الفن تقرأون: وفاة عامر تحكي لحظات إنسانية في حياة عزت أبو عوف.
كانت هذه تفاصيل خبر جرائم تركيا و"نووي إيران".. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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