المجلس الدستوري الموريتاني يعلن رسميا فوز محمد الغزواني برئاسة البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، الإثنين، فوز محمد ولد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، برئاسة البلاد.

وأكد المجلس رفضه الطعون التي تقدم بها 3 من المرشحين للرئاسة قبل أيام "لعدم كفاية الأدلة المقدمة".

وبذلك يكون "الدستوري" قد أقر النتائج المحال إليه، الأسبوع الماضي، من اللجنة المستقلة للانتخابات، والمتعلقة بنتائج الاقتراع، الذي جرى يوم السبت 22 يونيو/حزيران الماضي.

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ومن المقرر أن يباشر الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني مهامه الدستورية، فور انتهاء ولاية الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، في 30 يوليو/تموز الجاري.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، قد أعلنت مساء الأحد الـ23 يونيو الجاري، فوز المرشح محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

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