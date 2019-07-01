واشنطن: إيران تبتز العالم بتخصيب اليورانيوم

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى، وإن نظام طهران يمثل تهديداً إقليمياً.

وأشار بومبيو في تصريحات، إلى أن النظام الإيراني يواصل استخدام البرنامج النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي.



ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى إيران تعتبر الدولة الأولى في رعاية الإرهاب في العالم، ولا يمكن السماح لها بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى.

من جانبه قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن إدارة الرئيس دونالك ترامب لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية.



وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق الإثنين، إن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية.



Advertisements

وأضاف بيان صادر عن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستمارس أقصى ضغط على إيران لوقف تخصيب اليوارنيوم، مشدداً على ضرورة إلزام إيران بالحد الأقصى للتخصيب.



وتابع البيان أن "السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى بموجب الاتفاق النووي كان خطأ".



وأكد البيان أن "إيران كانت تمارس انتهاكات قبل الاتفاق النووي، ولن تسمح واشنطن وحلفاؤها بأن تطور طهران أسلحة نووية".

وأعربت ألمانيا وبريطانيا في وقت سابق من اليوم عن قلقهما إزاء تخصيب إيران لليورانيوم بحد فوق المسموح لها في إطار الاتفاق النووي، وطالبتا إيران بضرورة الالتزام بالحد المسموح.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلقه إزاء إعلان إيران الأخير تخطي الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم.

وذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس يشعر بالقلق إزاء انتهاك إيران لجزء من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015 وحثها على مواصلة التقيد بجميع التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

