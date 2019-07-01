أمريكا تشيد بقرار كوسوفو إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب

أشادت الولايات المتحدة، الإثنين، بقرار كوسوفو إدراج مليشيا حزب الله في لبنان على لائحة الإرهاب، داعية الدول الأخرى لاتباع نفس النهج.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو: "إن حزب الله يواصل بدعم من إيران خططه لشن هجمات في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "نحث الآخرين على اتباع طريق كوسوفو ومنع هذه المنظمة الإرهابية من تمويل عملياتها الدموية".

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وأمس الأحد، أدرجت كوسوفو، حزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب، مستندة في قرارها لتصريحات حسن نصرالله، الذي أكد أن ميزانية منظمته وأسلحته وصواريخه تأتي من إيران.





وقال رئيس كوسوفو، هاشم ثاتشي، إن بلاده كشريك نشط في الحرب العالمية ضد الإرهاب والتطرف العنيف، ستواصل تعاونها الوثيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومع شركاء آخرين للقضاء على أي تهديد محتمل لكوسوفو وشركائها".

وتقوم سلطات كوسوفو بمكافحة المنظمات التي يُشتبه بتلقيها دعماً من إيران، وسبق أن أصدرت أوامر قضائية بإيقاف عمل عدة جمعيات ومعاهد، أبرزها جمعية "القرآن"، ومعهد "سورة النساء"، ومعهد العلوم الإنسانية "ابن سينا"، وجمعية الخدمات التعليمية "صني"، وجمعية "أهل البيت- بريزرين".

وتأسست هذه المنظمات غير حكومية بدوافع خيرية وتعليمية في عدد من المناطق الكوسوفية منذ عام 2002، إلا أنه تبين وفق السلطات، ممارستها أنشطة سياسية محظورة تتعارض مع أنظمة الجمعيات الخيرية والإغاثية في كوسوفو، وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية في كوسوفو عن العلاقة المريبة التي تربط هذه المنظمات بإيران.