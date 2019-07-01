البيت الأبيض: لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

قال البيت الأبيض، الإثنين، إن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية.

وأضاف بيان صادر عن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستمارس أقصى ضغط على إيران لوقف تخصيب اليوارنيوم، مشدداً على ضرورة إلزام إيران بالحد الأقصى للتخصيب.

وتابع البيان أن "السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى بموجب الاتفاق النووي كان خطأ".

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وأكد البيان أن "إيران كانت تمارس انتهاكات قبل الاتفاق النووي، ولن تسمح واشنطن وحلفاؤها بأن تطور طهران أسلحة نووية".

وأعربت ألمانيا وبريطانيا في وقت سابق من اليوم عن قلقهما إزاء تخصيب إيران لليورانيوم بحد فوق المسموح لها في إطار الاتفاق النووي، وطالبتا إيران بضرورة الالتزام بالحد المسموح.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلقه إزاء إعلان إيران الأخير تخطي الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم.

وذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس يشعر بالقلق إزاء انتهاك إيران لجزء من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015 وحثها على مواصلة التقيد بجميع التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.