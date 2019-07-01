الان تتابع البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:51 م, 1 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران ستستمر إلى أن تغير نهجها وإنه ينبغي إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015 “الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم”.

وأضاف “يجب أن نستعيد مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة والخاص بألا تخصب إيران (اليورانيوم)”.

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