الان تتابع ألمانيا تطالب إيران بالتراجع عن تجاوزها مخزون اليورانيوم وعدم تقويضها الاتفاق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
طالبت ألمانيا، اليوم الإثنين، إيران بالتراجع عن تجاوزها مخزون اليورانيوم البالغ 300 كيلوجرام وعدم تقويضها الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقالت الخارجية الألمانية، سندرس مع الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي الخطوات المقبلة بشأن إيران.
وقالت مصادر إعلامية إيرانية إن إيران خرقت الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” عن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، تأكيده تجاوز بلاده الحد المسموح به، وهو 300 كيلوجرام.
وحذرت الدول الأوروبية من حدوث أي خرق للاتفاق النووي، وقالت إنه سيفضي إلى عواقب.
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