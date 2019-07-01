واشنطن تؤكد إستمرارها بسياسة فرض الضغط الأقصى على إيران

أكد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إستمرار واشنطن في سياسة فرض الضغط الاقصى على إيران .
وأضاف البيت الأبيض، حسبما أوردته رويترز، أنه يجب الحيلولة دون تخصيب إيران لليورانيوم، وأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي.
وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالقلق إزاء انتهاك إيران لجزء من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، ويحثها على مواصلة التقيد بجميع التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
وقال المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك، للصحفيين: "قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحرك من هذا القبيل لن يساعد في الحفاظ على الخطة (الاتفاق) ولن يضمن مزايا اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني. من الضروري أن يتم التعامل مع هذه القضية.. من خلال الآلية التي حددتها خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".
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