شاهد .. مواطن تركي يثير رعب سياح بريطانيين

أثار مواطن تركي رعب سياح بريطانيين بإضرام النار في حانته قبل أن يعاود استقبال العملاء في اليوم التالي.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فرّ نحو 150 شخصًا مبتعدين عن الحريق الذي نشب في الحانة بمدينة ”مارماريس“ في جنوب تركيا ليلة الجمعة الماضي.

وفي الفيديو الذي سجله السائح البريطاني ”آلان بارك“، يمكن رؤية مالك حانة ”شو بار“ في شاطئ موليانا، وهو يجمع كومة كبيرة من الكراسي الخشبية والوسادات قبل إشعال النار فيها.

وفي الخلفية يمكن سماع بعض المتفرجين، وهم يصيحون على عمال الحانة، وهم يشعلون النار في الوسائد لإضرام الحريق، بينما سخر البعض الآخر من الموقف بالغناء مع أغنية يمكن سماعها في الخلفية تقول ”قلبي يحترق“.

ومن ثم يمكن سماع صوت يأمر الجمهور بإخلاء المكان؛ حفاظًا على سلامتهم، بينما ينتشر الحريق بشكل خطير.

