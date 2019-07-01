ليبيا .. الجيش يدرس الرد على التهديدات التركية

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي الوطني، اللواء أحمد المسماري، مساء الاثنين، إن القيادة السياسية والجيش يدرسان الرد على تهديدات تركيا.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي "أن تركيا تشكل خطرا على الأمن القومي العربي وليبيا خصوصا" .. مؤكداً أن هناك علاقات جيدة مع الشعب التركي وتصرفات أردوغان سبب التوتر .

وكشف المسماري في معرض حديثه أسماء متطرفين من القاعدة مقيمين حاليا في تركيا.

وميدانيا كشف المسماري أنه لدى الجيش خطة جاهزة للتنفيذ من أجل اقتحام غريان .. مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف القصف الجوي على مواقع الإرهابيين، داعيا في السياق ذاته المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات ومناطق الإرهابيين.

وفي وقت سابق، نفى المسماري أن يكون الجيش قد ألقى القبض على أي مواطن أجنبي أو تركي، مشيراً إلى أن السلطات المحلية التابعة للحكومة المؤقتة في أجدابيا أوقفت شخصين تركيين للتحقق منهما ومن ثم أطلقت سراحهما بشكل فوري.