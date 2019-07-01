شاهد .. تحقيقات فرنسية تكشف مزيداً من فضائح الرشاوي القطرية

كشفت تحقيق صحفية فرنسية عن فضائح جديدة للرشاوي التي دفعتها قطر للحصول على حق إستضافة البطولة العالمية لألعاب القوى لعام 2017م .

وأظهر تحقيق نشره موقع ميديا بارت الفرنسي والغارديان الإنجليزية تورط رئيس ديوان أمير قطر بقضايا فساد رياضي منها شراء حقوق بث بطولات العالم لالعاب القوى مقابل منح الدوحة البطولة .

وبحسب التحقيق الصحفي فقد قال رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري، ناصر الخليفي، بتحويل مبالغ مالية إلى شركة ابن رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى .

ونشر التحقيق رسائل بين ابن رئيس الاتحاد وخالد ال ثاني رئيس الديوان الاميري بشأن تحويل مبلغ يقارب خمسة ملايين دولار يحصل منها بابا ماساتا ابن رئيس اتحاد العاب القوى على 440 الف دولار حين يزور الدولة لتقييم الملاعب التي قد تستضيف بطولة 2017م .

وبحسب الموقع الفرنسي، جاء في نص الرسالة من بابا ماساتا إلى رئيس الديوان القطري "عزيزي الشيخ خالد، أشكرك مجددا على استقبالي بالدوحة، بالمرفقات المعلومات البنكية لتحويل 4.5 مليون دولار ويجب تسليمها كما اتفقنا. مبلغ 440 ألف نقدا تبقى في الدوحة، وسآتي لأخذها" .