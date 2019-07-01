العراق .. عبدالمهدي يأمر بإغلاق مقرات الفصائل المسلحة والغاء مسميات الحشد الشعبي

أمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الاثنين، بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، وإلغاء مسميات الحشد الشعبي .

وجاء في الأمر الديواني الذي يتضمن 10 نقاط "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..إلخ)".

وبموجب المرسوم، فقد منع رئيس الوزراء العراقي الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح، وكذلك أمر الأجنحة العسكرية للفصائل بقطع أي علاقة بالأجنحة السياسية.

ويلزم المرسوم جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 يوليو الجاري.