شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة: لن نسمح أبداً لإيران بتطوير سلاح نووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

أكد البيت الأبيض اليوم (الاثنين) أن سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران ستستمر إلى أن تغير نهجها وإنه ينبغي إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في 2015 «الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم».

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وأضاف «يجب أن نستعيد مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة والخاص بألا تخصب إيران (اليورانيوم)».

وأفاد بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام «ستستمر أقصى الضغوط على النظام الإيراني حتى يغير قادته مسارهم... والولايات المتحدة وحلفاؤها لن يسمحوا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية».

وتابع البيان «كان من الخطأ، في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى».