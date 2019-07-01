شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية: السبسي يغادر المستشفى إلى مقر إقامته والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج اليوم (الاثنين)بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه.
وأضافت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها عبر «فيسبوك»: «يتقدم رئيس الدولة بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته».
وكان نجل الرئيس التونسي، قد قال على حسابه في «فيسبوك» إن الرئيس البالغ من العمر 92 عاما غادر المستشفى اليوم في حالة صحية طبيعية وسيستأنف عمله في الأيام القادمة.
وكان السبسي قد نُقل إلى مستشفى عسكري يوم الخميس في حالة صحية «حرجة».
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التونسية: السبسي يغادر المستشفى إلى مقر إقامته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.