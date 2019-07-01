شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يأسر 15 حوثياً.. ويحرّر مواقع إستراتيجية في تعـز والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تعز)حقّقت قوات الجيش اليمني اليوم (الاثنين)، تقدماً إستراتيجياً في مديرية ماوية شمال شرقي محافظة تعز اليمنية.
وأفاد موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مفرق شوكان وموقعي المدينة وتصعان وجبل الفراشة، إضافة إلى السيطرة على التلال الجبلية المطلّة على قرية الهويدة في مديرية ماوية.
وأسفرت مواجهات الجيش اليمني مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية، فيما أسرت قوات الجيش اليمني 15 من العناصرالحوثية.
وتواصل قوات الجيش اليمني تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي يلوذ معظمها بالفرار.
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