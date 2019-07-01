مصادر عراقية تكشف عن اتفاق سري بين المشهداني والسعودية بخصوص الوقف السني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

كشفت مصادر عربية عن مشروع سري مدعوم من السعودية والامارات لاستهداف العراق.

واشارت المصادر الى أن السعودية والامارات اتفقتا على تكليف محمود المشهداني لتمرير هذا المشروع عبر القوى الشيعية لاستلام الوقف السني.. موضحة أن بعض القيادات السنية المدعومة من السعودية ومحمود المشهداني اتفقوا على تنفيذ تفاصيل المشروع، على أن يقوم الاخير بتطمين القوى الشيعية وايران بانه سيحارب اافكر التكفيريربغية دعمه في استلام الوقف السني .

ووفق البرنامج المطروح للمشروع فانه سيتم طرح فكر تكفيري جديد بتمويل من السعودية والامارات وبغطاء الوقف السني، على أن يتم دعم هذا الفكر للسلفية المدخلية على وجه الخصوص.

وحذرت المصادر من أن هذا التيار المنحرف والمتشدد سيدعم بصورة سرية من طرف السعودية مستعينين بقوة ومشايخ السلفية المدخلية عبر لبتوسط ولبتفاوض .

واضافت المصادر أن احد اسس الاتفاق الذي جرى في عمان بين السعودية والمشهداني يقضي انه في حال استلم الوقف السني يمكنهم من المساجد كي يسوقوا فكرهم