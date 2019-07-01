وهاب عن حادثة قبرشمون: نثق بالجيش وهناك قضاء لن يتجاوز الوقائع

شدد رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ تعليقا على حادثة قبرشمون على انه "لا يجوز ان ننجر وراء غرائزنا لأنها توصلنا إلى الندم والبكاء من أجل لا شيء"، مؤكدا ان "​قطع الطرقات​ لا يجوز على أحد، والقرى اللبنانية لا يمكن ان تعيش منعزلة".

واعتبر في حديث تلفزيوني ان "قطع الطرقات موقف ضعيف وميلشياوي، ولا أحد يقف إلى جانب الخطاب الاستفزازي، ولا يمكن اهانة كرامات الناس والاعتداء على راحة بال الناس".

وأكد انه "يجب الاحتكام إلى ​القضاء​ و​الجيش​، فمن دون قضاء وجيش لا بلد"، مشددا على ان "ضمانتنا الجيش والقضاء، ضمانتنا العهد و​الرئيس ميشال عون​ الذي كان موقفه مميزا في ​المجلس الاعلى للدفاع​ اليوم". وقال: "نحن نثق بالجيش وهو لكل اللبنانيين وهناك قضاء لن يتجاوز الوقائع، هناك جريمة وقعت أمس وهناك مجرمين أطلقوا النار يجب تحديد هويتهم وتحميلهم المسؤولية".

ولفت وهاب إلى ان "الجريمة كادت ان تودي بحياة وزير شؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​، وهو بدأ اليوم حياة جديدة لأنه كان يمكن ان يستشهد باطلاق النار"، معتبرا ان "الجريمة ممكن ان تتحول إلى ​المجلس العدلي​ ومن حق النائب ​طلال ارسلان​ المطالبة بهذا الأمر، إلا انني أميل إلى الحل العشائري فنحن أهل عقل ولدينا مشايخ "عقلها يزن بلدا بكامله".

ودعا وهاب إلى تحييد الأمن والقضاء والادارة من صراعاتنا، معتبرا انه "من دون تحييد هذه الأمور عن صراعاتنا لا يمكن قيام دولة".

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كما رأى وهاب ان "البلد ذاهب إلى الانهيار إذا بقينا على هذا الوضع، لا نملك المال وهناك فوضى أمنية وقضائية وسياسية"، سائلا "كيف سيأتي السائح إلى لبنان بعد حادثة أمس في الجبل".

وعن ملف التعيينات، قال: "أنا مع تعيين الأكفأ وليس من يذل نفسه أمام بابي ، نحن سنسمي أشخاص أكفاء وإذا لم يكونوا أكفاء لا يعينوهم"،مشددا على انه "ممنوع ان تنفجر الحكومة بسبب التعيينات، وحتى اليوم الأزمات الداخلية لم تطيّر الحكومة".

من جهة أخرى، أشار وهاب إلى ان "الحضور العربي في مؤتمر المنامة هو تلبية لرغبة أميركية واضحة، وهذا الحضور لم يكن وازنا بل كان خجولا"، معتبرا ان "صفقة القرن حلم لن يتحقق". وشدد وهاب على ان "التوطين لن يمر بسبب سلاح حزب الله، هناك ضمانة وحيدة تمنع التوطين والتقسيم هو سلاح المقاومة ، وهذا السلاح هو ما يمنع التوطين والتقسيم في لبنان".

وتابع: "هناك صراع على زعامة العالم السني بين المحور السعودي المصري الاماراتي والمحور التركي القطري، وانا أختار المحور الأول لأن تركيا تحتل أرضي في سوريا والعراق، وتركيا طامعة بأرضي، ولديها مشروع سياسي هو الاخوان المسلمين يريد التمدد في العالم العربي"، معتبرا ان "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذاهب إلى السقوط". وأضاف "الاخوان فتنى اسلامية عربية وليسوا صحوة اسلامية وأنا عربي لدي رأي بالحرب على اليمن وأرفضها وأنا مع تسوية في اليمن تترك اليمن يختار قيادته لكن هذا لا يعني ان امشي مع التركي".

وقال: "الامير محمد بن سلمان انسحب من الازمة السورية ووقف في ليبيا مع الجيش الليبي ودعم الجيش المصري الذي كان أول من بدأ باسقاط مشروع الاخوان المسلمين"، مشيرا إلى ما يقوم به بمواجهة المؤسسة الدينية المتطرفة في السعودية، سائلا "هل المطلوب ان يبقى نظاما منغلقا على نفسه ونتحارب معه؟".