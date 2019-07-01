الجلسة المسائية للجنة المال اقرت موازنات الخارجية والمالية والاتصالات

انتهت جلسة ​لجنة المال​ المسائية باقرار موازنات وزارات الخارجية والمالية والاتصالات مع تعليق بعض المواد والبنود المتعلقة بمساهمات متنوعة طلبا للتفاصيل من ​وزارة الاتصالات​ وستخصص لجنة المال جلسة ل​أوجيرو​ بالتزامن مع بت المواد ​المعلقة​.

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