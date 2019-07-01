طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط. وتوقعت ان يكوت طقس الغد مشمسا الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​، كما تنخفض نسبة الرطوبة . كما توقعت ان يكون طقس الاربعاء مشمس اجمالاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. أما الخميس فيكون مشمس إجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحراراة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل.

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