زكريا: لا يجوز إغلاق مكتب السجل العدلي في عكار تحت أي ذريعة

أشار المفتي ​الشيخ زيد زكريا​ في بيان إلى انه "بينما ينتظر العكاريون استكمال افتتاح مكاتب الوزارات والدوائر الحكومية، وفي الوقت الذي ننادي فيه باستكمال المراسيم الناظمة لمحافظة عكار، وتعميم ​اللامركزية الادارية​، فوجىء العكاريون اليوم بالأخبار التي تتحدث عن إقفال مكتب السجل العدلي في عكار".

وتوجه بنداء إلى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ والوزيرة المختصة أن ترحموا عكار وتنصفوها. كفاها حرمانا وكفى شعبها ما يعانيه من بؤس وشقاء

وسأل "ألا تستحق عكار أن تكافأ على ما تقدمه للوطن من شهداء ودماء غالية زكية؟ لا يجوز إغلاق هذا المكتب تحت أي ذريعة ومبرر، فلا هكذا يكون التقشف ولا ترشيد الإنفاق، وليس الهدر محصورا في مكتب يؤمن ويسهل للمواطنين عناء استخراج السجل العدلي، بدلا من النزول إلى ​طرابلس​. ولا نرضى أن نظلم أو نضام في عهدك يا معالي الوزيرة".