درويش: الفوضى خرابٌ على الجميع لا ينجو منها أحد

رأى النائب ​علي درويش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "‏ما حدث في ​جبل لبنان​ يدق ناقوس الخطر، ان الخطاب التحريضي، من اي طرف أتى، لا يودي الا الى الهاوية وان البلاد لا تصان الا بالانفتاح وان الأبرياء يدفعون ثمن الطائفية المقيتة"، مشددا على ان "الفوضى خرابٌ على الجميع لا ينجو منها أحد".

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