نفت ​السفارة الليبية​ لدى تونس، التابعة ل​حكومة​ الوفاق الوطني، "صدور أي قرار من السلطات التونسية بمنع ​الشباب​ الليبيين دون سن 35 دخول البلاد بمفردهم"، مؤكدة أن "جمهورية تونس الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا تحافظ وبشكل مسؤول على أواصر الأخوة والجوار بين البلدين الشقيقين ومستمرة في توفير كل ما من شأنه أن يخفف من المعاناة عن الشعب الليبي وتحقيق استقراره في أي وقت".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الليبية لدى تونس: لم يصدر أي قرار يمنع الليبيين من دخول تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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