أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أنه "ينبغي للسلطات الفنزويلية إجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة ربان بالبحرية خلال احتجازه وذلك وسط مزاعم عن تعرضه للتعذيب".
ولفتت باشليه الى أنه "ينبغي للسلطات الفنزويلية أن تجري تحقيقا فوريا ودقيقا وفعالا ومستقلا ونزيها وشفافا في وفاته".
وأشارت الى أنه "صدمتني مزاعم تعذيب الربان أكوستا أريفالو وبأن معاملته في الاحتجاز ربما كانت سبب وفاته. أذكر السلطات الفنزويلية بأنها مسؤولة عن حياة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم وعن سلامتهم الجسدية والنفسية".
وأكدت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع وفاة رفائيل أكوستا، الذي اعتقلته السلطات قبل ثماني سنوات لمزاعم المشاركة في مؤامرة انقلاب، دون أن تقدم تفاصيل عن سبب الوفاة أو تعلق على اتهامات التعذيب.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان وزعماء سياسيون حكومة مادورو بتعذيب أكوستا حتى الموت ورفض توضيح ملابسات الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو لتحقيق مستقل في وفاة ربان بالبحرية الفنزويلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.