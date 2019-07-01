الرئاسة التونسية: السبسي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه

أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ التونسية أن "​رئيس الجمهورية​ ​الباجي قايد السبسي​ غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه". وأشارت الرئاسة الى أن "رئيس ​الدولة​ يتقدم بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته". وأعلنت ​الرئاسة التونسية​ في 27 حزيران الماضي أن السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

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