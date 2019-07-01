بومبيو لرئيس بنما الجديد: أتمنى أن أراك في واشنطن قريبًا

هنأ وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ الرئيس الجديد لبنما نيتو كورتيزو بتوليه منصب رئاسة البلاد"، مشيرًا إلى "أننا نتطلع إلى استمرار التعاون بشأن الأهداف المشتركة، بما في ذلك تعزيز ​الأمن​ الإقليمي ودعم الديمقراطية في ​فنزويلا​".

وفي تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أضاف بومبيو: "نيتو، أتمنى أن أراك في ​واشنطن​ قريبًا".