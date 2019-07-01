هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الرئيس الجديد لبنما نيتو كورتيزو بتوليه منصب رئاسة البلاد"، مشيرًا إلى "أننا نتطلع إلى استمرار التعاون بشأن الأهداف المشتركة، بما في ذلك تعزيز الأمن الإقليمي ودعم الديمقراطية في فنزويلا".
وفي تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أضاف بومبيو: "نيتو، أتمنى أن أراك في واشنطن قريبًا".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو لرئيس بنما الجديد: أتمنى أن أراك في واشنطن قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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