السفارة الأميركية بنواكشوط: واشنطن تتطلع للعمل مع الرئيس الموريتاني الجديد

أعربت ​السفارة الأميركية​ بنواكشوط عن "ارتياحها لنجاح ​الانتخابات الرئاسية​ الموريتانية التي أجريت في 22 حزيران الماضي"، مشيرة إلى "أنها تتطلع للعمل مع الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني".

واعتبرت أن "الانتخابات التي شهدتها ​موريتانيا​ سمحت بالانتقال السلمي للسلطة من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى رئيس آخر منتخب ديمقراطيا"، مشيرةً إلى أن "هذه الانتخابات "تمثل نقطة تحول في تاريخ موريتانيا وتعتبر مثالا هاما للديمقراطيات الأخرى في ​إفريقيا​ و​العالم العربي​".

ولفتت إلى أن "​الولايات المتحدة​ الأميركية تتطلع إلى العمل عن كثب مع الرئيس المنتخب الغزواني وحكومته ​الجديدة​ في إطار العديد من مجالات التعاون بين الولايات المتحدة وموريتانيا".