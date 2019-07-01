أعربت السفارة الأميركية بنواكشوط عن "ارتياحها لنجاح الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي أجريت في 22 حزيران الماضي"، مشيرة إلى "أنها تتطلع للعمل مع الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني".
واعتبرت أن "الانتخابات التي شهدتها موريتانيا سمحت بالانتقال السلمي للسلطة من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى رئيس آخر منتخب ديمقراطيا"، مشيرةً إلى أن "هذه الانتخابات "تمثل نقطة تحول في تاريخ موريتانيا وتعتبر مثالا هاما للديمقراطيات الأخرى في إفريقيا والعالم العربي".
ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تتطلع إلى العمل عن كثب مع الرئيس المنتخب الغزواني وحكومته الجديدة في إطار العديد من مجالات التعاون بين الولايات المتحدة وموريتانيا".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية بنواكشوط: واشنطن تتطلع للعمل مع الرئيس الموريتاني الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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