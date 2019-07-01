الحوثيون يحبطون هجوما في جيزان وقصف قوات يمنية بـ 4 صواريخ

أعلن الحوثيون عن "مقتل وجرح العديد من العسكريين اليمنيين بمواجهات في قطاعي جيزان وعسير جنوب غربي السعودية".
وأوضح المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" أن "قوات يمنية نفذت زحفاً واسعاً من 3 مسارات بمشاركة طيران التحالف العربي قبالة جبل قيس في قطاع جيزان".
وأشار الى أنه "تمكن الحوثيون من إحباط الزحف وتكبيد منفذيه من العسكريين اليمنيين عشرات القتلى والجرحى".
ولفت إلى أن "مقاتلي الحوثيين في قطاع عسير شنوا عملية هجومية واسعة على مواقع ترابط فيها قوات يمنية في الربوعة، فأوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوفها".
وفي عسير أيضاً، أطلق الحوثيون 4 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) على تجمعات عسكرية يمنية في الربوعة.
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