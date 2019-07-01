الحوثيون يحبطون هجوما في جيزان وقصف قوات يمنية بـ 4 صواريخ

أعلن ​الحوثيون​ عن "مقتل وجرح العديد من العسكريين اليمنيين بمواجهات في قطاعي ​جيزان​ وعسير جنوب غربي ​السعودية​".

وأوضح المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" أن "قوات يمنية نفذت زحفاً واسعاً من 3 مسارات بمشاركة طيران ​التحالف العربي​ قبالة جبل قيس في قطاع جيزان".

وأشار الى أنه "تمكن الحوثيون من إحباط الزحف وتكبيد منفذيه من العسكريين اليمنيين عشرات القتلى والجرحى".

ولفت إلى أن "مقاتلي ​الحوثيين​ في قطاع عسير شنوا عملية هجومية واسعة على مواقع ترابط فيها قوات يمنية في الربوعة، فأوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوفها".

وفي عسير أيضاً، أطلق الحوثيون 4 ​صواريخ​ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) على تجمعات عسكرية يمنية في الربوعة.