البيت الأبيض: مستمرون في سياسة فرض الضغط الأقصى على إيران

أعلن ​البيت الأبيض​ أن "الضغوطات على ​إيران​ ستستمر حتى تغير طهران سياستها وتوقف نشاطها النووي".

وأوضح البيت الأبيض أنه "اتخذ النظام الإيراني اليوم تدابير لزيادة تخصيب اليورانيوم. كان من الخطأ السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى في إطار الصفقة النووية".

ولفت الى أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها لن تسمح لإيران بتطوير السلاح النووي. الضغط الأقصى على النظام الإيراني سيستمر حتى يغير زعماؤها توجه سلوكهم. على النظام أن يتخلى عن نشاطه النووي وسلوكه المدمر".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في أيار الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كغ، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كغ، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.