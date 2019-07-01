التقدمي: المداهمات والملاحقات بمنطقة الغرب بربرية وتكشف عن نوايا سيئة

أشارت وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي إلى انه "كنا قد اكدنا مرارا اننا تحت سقف القانون، وبان الدولة باجهزتها الامنية ومؤسساتها القضائية هي مرجعيتنا الوحيدة في احقاق الحق وفي أن تأخذ العدالة مجراها. لكن ما يجري في منطقة الغرب والشحار من مداهمات وملاحقات وخرق لحرمة المنازل اقل ما يقال فيها انها بربرية وهمجية وتكشف عن نوايا سيئة وكيدية تجاه هذه المنطقة العزيزة واهلها الشرفاء".
وذكرت بـ"ان تطبيق القانون وتنفيذ الاستنابات القضائية يجب ان يطبق على كل الناس من دون اي تمييز وضمن الاصول والقواعد القانونية المرعية الاجراء".
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