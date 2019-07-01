شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة.. صحفى يمنى يقع فى خطأ يكشف تعليمات قطر له باستهداف التحالف العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، خطأ مهنيا فضح أذرع تنظيم الحمدين الإعلامية التي تغلغلت فى المؤسسات اليمينية، بعدما نشر الصحفى التابع للإخوان أنيس منصور، التعليمات الواردة إليه من أسياده بقطر لإدارة لجان إلكترونية بغرض الهجوم على التحالف العربى، وتشويه صورة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الواقعة تعود لنشر الإخونجى أنيس منصور، الذى ينتمى إلى حزب الإصلاح الإخواني، ودائم الظهور عبر منصات الجزيرة القطرية، للتعليمات الواردة إليه من تنظيم الحمدين عن طريق الخطأ على موقع "هنا عدن" الإلكترونية الذى يديرها.

وتابع: احتوى الخبر المنشور خطأ على تعليمات تلقاها من مموليه قطر وتركيا، تتضمن مهاجمة التحالف والحديث عن وجود خلافات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ونشر الفوضى فى جنوب اليمن، ودعم جماعة الحوثي الإرهابية، وتنشيط الذباب الإلكتروني في مهاجمة دول التحالف عبر مواقع التواصل.

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واستطرد موقع قطريليكس: في متن التقرير الذى جاء بعنوان "لماذا ترفض الإمارات انعقاد مجلس النواب اليمني في العاصمة عدن" تعليمات واضحة لرئيس تحرير هنا عدن أنيس منصور، نصها " وضيف عليه أي شيء من عدن ولا تنسى أن تعمم على المجموعة أن يتحدثوا عن الخلاف بين الإمارات والسعودية، ويجب أن نضرب التحالف في مقتل، ثيروا فكرة وجود خلاف بين الإمارات والسعودية، وبعد دقائق من فضح الموقع المأجور من قبل عصابات الحمدين، تدخل القائمين عليه لتغيير متن التقرير وحذف الخطأ الذي فضح مرتزقة تميم في اليمن، بعدما استبدلت التعليمات التي نشرت بعبارات إنشائية تتضمن ترويج لأكاذيب ممن اشتملت عليها التعليمات.