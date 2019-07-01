شكرا لقرائتكم خبر عن "مشاهدة لله"..قنوات الإخوان تتسول الجمهور عبر الإعلانات الممولة على "يويتوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلجأ جماعة الإخوان إلى الإعلانات الممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقناة يوتيوب ، لجذب مشاهدات إلى فيديوهاتها التى لا تحقق أى مشاهدات عبر القنوات الإخوانية التى تبث فى تركيا، ومؤخرا لجأت الجماعة للإعلانات الممولة لجذب مشاهدة لفيلم انتجته الجماعة عن الرئيس المعزول محمد مرسى بعنوان "محمد مرسى – الجزء الثانى".

بالبحث عن الفيلم، وجدناه تم بثه منذ عام فى قنوات الجماعة، ولكن لم يحقق أى مشاهدات حتى من قبل أنصار الإخوان وقواعدهم، وفى ظل عدم تحقيق أى مشاهدات لجأت الجماعة لتلك الإعلانات الممولة التى تدفع لها بالدولار من أجل نشر هذا الفيلم وجلب مشاهدات إليه.

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هذه الواقعة تكشف حجم الإنفاق الضخم الذى تنقفه الإخوان فى تلك الإعلانات الممولة للتحريض ضد مصر، وتمجيد قياداتهم.