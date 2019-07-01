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شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة يتوعد "تميم": تنظيم الحمدين سيحاكمون بمحكمة لاهاى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توعد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أمير قطر تميم بن حمد، والنظام القطرى بمحاكمتهم فى محاكمة لاهاى الهولندية.
وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": سنرى بإذن الله تنظيم الحمدين الإرهابي يحاكمون في محاكم لاهاي على جرائمهم البشعة.
ووجه أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، رسالة إلى الشعب القطرى قائلا: إلى إخواننا شعب قطر أقولها لكم وأنا مسؤول أمام الله، تنظيم الحمدين الإرهابي يحتال ليدعم حزب الله في لبنان، وقد فعلوها من قبل في فدية الراهبات والعسكر اللبنانيين، وفي العراق ضحت قطر بأبناء عمومتنا من أجل أن تجد مبرر أمام العالم لدفع مليار دولار للميليشيات الإيرانية.
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