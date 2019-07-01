شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المغرب يغادر القاهرة بعد لقاء سامح شكرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المغربى بعد زيارة استغرقت يوما واحد التقى خلالها سامح شكرى وزير الخارجية، وسلمه رسالة من العاهل المغربى الملك محمد السادس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول سُبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلديّن الشقيقيّن.
وأشار المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عقب انتهاء اللقاء، إلى أن الوزيرين تناولا خلال المناقشات التقدُم المُحرَز فى عددٍ من مجالات التعاون الثنائى القائم، وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك فى شتى المجالات.
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