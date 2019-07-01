شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى: قانون نقابة الصحفيين لن يصمد أمام التغيرات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الاعلامى ، إن قانون نقابة الصحفيين يحتاج الى تعديل وتطوير، لأن اقتصار تعريف الصحفى النقابى فى القانون على أنه الصحفى الذى يعمل بالمطبوعة فكرة ضد المستقبل.

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وأضاف ياسر عبد العزيز فى تصريحات، أن قانون نقابة الصحفيين لا يستطيع أن يصمد أمام التغيرات التى طرأت على المهنة،مشيرا الى أنه يجب أن يكون الصحفيين الالكترونيين جزء أصيل من أعضاء نقابة الصحفيين.

وشدد الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامى، على ضرورة أن ينضم كل الذين يعملون فى المحتوى الصحفى إلى النقابة لكن بشروط ،موضحا أن تعريف الصحفى عضو النقابة فى القانون له طبيعة سياسية فى الفترة الصادر فيها القانون.