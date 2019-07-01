شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان": طالبنا ببيان تفصيلى عن أبحاث ودراسات بعض المجالس القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن المجالس القومية لها دور فى الملفات المعنية بها، وأن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون المجلس القومى للسكان، والطفولة والأمومة، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المجالس حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

وأوضح أبو حامد، أن اللجنة حال مناقشة مشروع الموازنة العامة، أوصت بوجوب الاستفادة من الأبنية الحكومية، لتلبية احتياجات بعض المجالس، ومنها المجلس القومى للمرأة، وذلك فى ضوء نقل الوزارات والهيئات والمؤسسات للعاصمة الإدارية الجديدة.

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وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة تقديم بيان تفصيلى للأبحاث والدراسات لمعرفة المشروعات المدرجة على خطة المجالس، لافتا إلى أهمية أن تقوم هذه المجالس بالدور المنوط بها حتى تؤتى ثمارها، وتصبح أكثر فاعلية لخدمة المجتمع والمواطنين فى القضايا المسندة إليها.