شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات برلمانية فى شأن موازنة وزارة الهجرة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من التوصيات الهامة، تضمنها تقرير لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، في شأن مشروع خطة وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، فى ضوء عدد من الاجتماعات بحضور ممثلين عن وزارات المالية والهجرة والتخطيط.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

1. تفعيل موازنات البرامج والآداء بين الجهات المختلفة تحقيقا لعدم الازدواجية بين الجهات المختلفة القائمة على وضع خطط لمشروعات مماثلة .

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2. تنسيق وزاراتي الهجرة والتخطيط مع لجنة العلاقات الخارجية في فترة سابقة على اعتماد الخطة، وذلك لمزيد من التشاور ووضع سيناريوهات وبدائل مختلفة تحقيقاً للصالح العام.

3. الموافقة على الاعتمادات التي أدرجتها وزارة المالية في خطة وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج للعام المالي 2019/2020 وهي 14.50 مليون جنية.