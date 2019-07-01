"وعي الأبناء أمانة".. حملة مجمع البحوث الإسلامية للحماية من الفكر المنحرف​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية بعنوان "وعي الأبناء أمانة"، وتستمر على مدار الأسبوع الجاري، ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في جميع قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد - في بيان اليوم - إنه يجب على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية، مؤكدا أن كل فرد له دور مهم في بناء الدولة المصرية والحفاظ على مقدراتها، موضحا أن الجميع مسؤول عن زيادة وعي الأبناء وحمايتهم من الفكر المنحرف، وتوعيتهم بما يحيط بهم على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.

وأضاف عياد أن المرحلة الحالية تقتضي أن يكون الجميع على استعداد تام ويقظة في مواجهة التحديات الراهنة، من خلال تشجيع الأبناء على الإخلاص وحب الأوطان وتوعيتهم بالقيم الحياتية التي تلبي متطلباتهم وتسهم في تكوينهم الذاتي السليم وتحافظ عليهم من المغالطات الفكرية التي تنال من عقولهم.

وأشار إلى أن التكوين الفكري للأبناء منذ الصغر له دور مهم في أن يعي كل فرد منهم الهدف من وجوده في هذه الحياة، وأهمية أن يكون إنسان له قيمة ينفع نفسه ومجتمعة، لافتا إلى أن الأوطان تُبنى بالأجيال الواعية القادرة على إدارة ذاتها والحفاظ على تراثها.