الأولى على الدبلومات الفنية: حلمي دخول كلية التجارة لأكون مديرة بنك

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قالت الطالبة وفاء جمال أحمد حسان، الأولى على الدبلومات الفنية المتقدمة التجارية "نظام الخمس سنوات"، إنها جنت ثمار جهد وتعب طوال الفترة الماضية، وأهدت تفوقها لأسرتها التي وقفت بجانبها وشجعتها علي ذلك.

وأضافت "وفاء"، أنها كانت تقضي معظم ساعات اليوم في المذاكرة، بينما الوقت الذي خصصته للنوم لايتجاوز 4 ساعات، قائلة: "لكل مجتهد نصيب وأنا الآن أجني ثمار ذلك".

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وتحدثت "وفاء" عن مستقبلها، قائلة: "أتمني أن أصبح مديرة بنك من أكبر البنوك في مصر"، مشيرة إلي أنها ستسعي وراء تحقيق حلمها، وأضافت :"لن أتكاسل يوما عن تحقيق حلمي، سألتحق بكلية التجارة بجامعة بنها لتحقيق ذلك الحلم".

من جانبه قال جمال أحمد حسان، والد "وفاء"، إن ابنته من كثرة المذاكرة تعبت عيناها، وضعف نظرها كثيرا، مشيرًا إلي أنها تواصل مع طبيب عيون لإجراء عملية جراحية لتصحيح نظرها مرة أخري.

وأضاف والد الطالبة، أن أكثر ما أسعده في ذلك اليوم مكالمة وزير التربية والتعليم، والذي قدم التهنئة لابنته علي تفوقها، وحثها علي مواصلة النجاح والاجتهاد.